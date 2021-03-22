Трое избранных одесситов прошли в следующий этап «Голоса страны»

Прошедший воскресный вечер стал ещё одним испытанием для фанатов участников телепроекта на канале «1+1», а также переживанием за одесских вокалистов.

Напомним нашим читателям, что в результате «слепых» прослушиваний к песенным батлам были допущены три представителя Одесской области — Сергей Нейчев из села Кирнички Измаильского района и две одесситки — Ирина Эбралидзе и Женя Семёхина.

Сергей выиграл батл в предыдущее воскресенье, а вчера в песенном творчестве состязались Семёхина и Эбралидзе.

Евгению Семёхину её тренер поставил в бой с Владимиром Хоменко — подростковым психологом из города Ирпень.Они исполнили песню «Closed On Sunday» Kanye West.

Ведущие телепроекта представили Женю как девушку с трогательным голосом. После выступления дуэта Надя Дорофеева сказала, что это были «невероятные голоса», Олег Винник признался, что Женя спела классно, а Владимир.сильно, но выбрал бы Женю.

Однако тренер — Дима Монатик — сказал, что гордится парой, принял неожиданнон решение : «Женя, ты — артист, тебе хватает уверенности уже сегодня, поэтому я пойду дальше с Вовой».

Надя Дорофеева не долго думая, «украла» одесситку Семёхину в свою команду, отправив с проекта победительницу первого сезона телепроекта «Х-фактор» Марию Рак. И в ожидании, не поменяет ли своё решение тренер, не заменит ли Евгению на более достойного участника, Женя прождала в жутчайшем напряжении до конца батлов. Но лучшего исполнителя Дорофеева на замену Жене так и не нашла. Поэтому Семёхина прошла дальше.

«Я думаю, что ты будешь новой звездой», — таково было мнение Надежды Дорофеевой после выступления одесситки.

Безоговорочно прошла дальше одесская вокалистка Ирина Эбралидзе. Несмотря на трёхнедельную коронавирусную изоляцию и практически полное отсутствие в связи с болезнью репетиций со своей партнёршей — джаз-певицей Лаурой Марти, которая также заболела ковидом, Девушки спели песню «In The Shadows» The Rasmus. Ирина выступила достойно. Её тренер — Надя Дорофеева сказала ей: «Ты очень сильная и харизматическая певица».

Таким образом, в следующее воскресенье — 28 марта — одесские участники телепроекта «Голос страны» вступают в новый этап соревнований — обновлённые нокауты.

К тренерам добавятся помощники — известные эстрадные исполнители — Иван Дорн, Юлия Санина, Алёна-Алёна и Дан Балан.