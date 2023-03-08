Полковник Марченко поздравил одесситок с 8 Марта

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко позравил жительниц Одесской области с Международным женским днём 8 Марта.

Текст поздравления обнародован на Telegram-канале Максима Марченко.

В приветствии одесским женщинам, в частности, говорится:

«Дорогие украинки, милые дамы, очаровательные одесситки! От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником 8 Марта – с праздником весны, надежды и любви! Своим обаянием, добротой, отзывчивостью вы украшаете мир, наполняете его теплом и добром. Своим интеллектом и трудом, своей волей и настойчивостью вы превращаете его в лучшее, делаете более совершенным и справедливым. Ваша нежность и душевное изящество сочетаются у вас с несокрушимостью и крепостью характера. Особенно мощно и достойно вы продемонстрировали это всему миру сейчас – во время войны.

Украинские женщины стали высоким образцом преданности своей стране на поле боя с коварным врагом, в мобилизации народа в защиту родной земли, в организации мощного волонтёрского движения. Ваше самопожертвование и высокое достоинство воспламеняет и вдохновляет, возвышает и не позволяет сломаться.

Особенные поздравления посылаю всем женщинам, которые ныне в Вооружённых силах Украины. Вы – наши героини и наши защитницы! Пусть ваша служба будет безопасной, а побратимы и посёстры вас уважают и поддерживают на поле боя. Добра вам и мира, любви и безграничного счастья. Оставайтесь такими же лучезарными и волшебными. Спасибо вам, что украшаете нашу жизнь своим присутствием!

Слава Украине и её женщинам!».

Как сообщала Одесса News, 7 марта между Украиной и РФ состоялся очередной обмен пленными, в ходе которого Украина смогла вернуть из российского плена 130 человек, в том числе 4 женщины.

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