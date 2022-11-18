ДТЭК вместе с одесскими властями готовит план стабилизации ситуации с подачей света

ДТЭК «Одесские єлектросети» вместе с властями области готовит план, как стабилизировать ситуацию с отключениями электроэнергии в Одесской области.

Об этом сообщается на официальном сайте ДТЭК.

«По итогам встречи 17 ноября ДТЭК «Одесские электросети» и Одесская областная военная администрация готовят совместный план стабилизации ситуации с экстренными отключениями электроснабжения в Одесской области. План будет согласован с НЭК Укрэнерго», — говорится в сообщении.

В ДТЭК напомнили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной повторными массированными обстрелами объектов энергоинфраструктуры Украины, 15 ноября НЭК Укрэнерго выдал распоряжение о значительном снижении мощности потребления электроэнергии в ряде областей, в том числе и в Одесской.

Из-за этого в ДТЭК «Одесские электросети» вынуждены применять экстренные отключения света для более 70% Одесской области.

«Компания понимает, что применение экстренных отключений электроэнергии для столь значительного количества клиентов в Одесской области вызывает дискомфорт для жителей. Поэтому ДТЭК «Одесские электросети» вместе с военно-гражданской администрацией Одесской области инициировали разработку плана стабилизации ситуации. Планируется, что ряд мер, предусмотренных планом, до конца этой недели будет согласован с НЭК «Укрэнерго». Это позволит снизить количество и объём отключений для бытовых клиентов. Просим вас с пониманием отнестись к ситуации», — заявляет компания.

Как сообщала Одесса News, к одесситам 17 ноября обратился мэр города Геннадий Труханов, призвавший «сохранять спокойствие и с пониманием относиться к тому, что происходит в городе и стране в целом».

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