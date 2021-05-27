MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Кому в Одессе 28 мая отключат свет

Кому в Одессе 28 мая отключат свет

-Отключение-2.jpg

28 мая в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.
2-й Воронежский переулок:  1
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 0:00
28 мая		 4:00
28 мая
25-я Линия на жилом массиве:  2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 24а
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 0:00
28 мая		 4:00
28 мая
26-я Линия на жилмассиве:  1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 25, 27
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 0:00
28 мая		 4:00
28 мая
27-я Линия на ж/м:  1, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 0:00
28 мая		 4:00
28 мая
28-я Линия на ж/м:  1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8_2, 9, 10, 12, 13, 13а, 14, 15, 15_1, 18, 20, 22
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 0:00
28 мая		 4:00
28 мая
29-я Линия на ж/м:  1, 2, 3, 4, 5, 5_2, 6, 7, 7а, 8, 11, 11б, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 51
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 0:00
28 мая		 4:00
28 мая
30-я Линия на ж/м:  1а, 1, 3, 3А, 5, 7, 8, 8а, 8Б, 10, 12, 14
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 0:00
28 мая		 4:00
28 мая
31-я Линия на ж/м:  5, 5А, 5б, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 18
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 0:00
28 мая		 4:00
28 мая
32-я Линия на ж/м:  1, 4а, 9, 10, 10А, 11, 11а, 12, 14, 16_1, 16А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
28 мая		 16:00
28 мая
33-я Линия на ж/м:  2, 3
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
28 мая		 16:00
28 мая
40 лет Обороны Одессы:  2, 4
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 0:00
28 мая		 4:00
28 мая
40 лет Обороны Одессы:  8
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 0:00
28 мая		 4:00
28 мая
Академика Заболотного:  28, 29, 31, 32, 33_1, 36, 38, 40, 42, 44, 50, 52, 332
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 0:00
28 мая		 4:00
28 мая
Академика Заболотного:  1, 3, 7, 11, 13А, 15, 19, 21, 23, 25
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
28 мая		 16:00
28 мая
Академика Заболотного:  27, 35, 37, 39, 39А, 41, 43А
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 0:00
28 мая		 4:00
28 мая
Академика Заболотного:  16, 18
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
28 мая		 16:00
28 мая
Академика Заболотного:  2, 4, 6, 10, 14, 18А, 20, 24
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
28 мая		 16:00
28 мая
Воронежская:  16
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
28 мая		 16:00
28 мая
Воронежская:  6, 7, 8, 8_2, 9, 10, 12, 12а, 14, 20, 20а
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 0:00
28 мая		 4:00
28 мая
Героев Обороны Одессы:  74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 0:00
28 мая		 4:00
28 мая
Гранатная:  28, 29, 29А, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 39а, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 50А, 51, 51А, 52, 54
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 9:00
28 мая		 19:00
28 мая
Десантный бульвар:  1, 4, 6, 16, 18
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 0:00
28 мая		 4:00
28 мая
Давида Ойстраха (Затонского):  1, 2, 3, 4, 5, 13
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
28 мая		 16:00
28 мая
Давида Ойстраха (Затонского):  7А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
28 мая		 16:00
28 мая
Добровольского проспект:  123, 125, 127, 129
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
28 мая		 16:00
28 мая
Добровольского проспект:  85, 87, 89, 93
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 0:00
28 мая		 4:00
28 мая
Добровольского проспект:  105, 107, 109, 109А, 111
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
28 мая		 16:00
28 мая
Дубовая:  1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 14а, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 29а, 31
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 9:00
28 мая		 19:00
28 мая
Жолио Кюри:  22, 60, 62
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
28 мая		 16:00
28 мая
Крымская:  62, 63, 64, 66, 70
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 0:00
28 мая		 4:00
28 мая
Крымская:  37, 54, 56, 58, 67, 69, 71, 72, 74, 84
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 0:00
28 мая		 4:00
28 мая
Капитана Кузнецова:  103, 110, 112, 114
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 0:00
28 мая		 4:00
28 мая
Керченская:  188
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 0:00
28 мая		 4:00
28 мая
Курская:  129, 131, 133, 135, 137, 139, 139г, 141, 143, 147, 147а, 151, 155, 155А, 157, 159, 161, 161а
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 0:00
28 мая		 4:00
28 мая
Курская:  167, 167б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
28 мая		 16:00
28 мая
Люстдорфская дорога, Малиновский район:  2Б, 4Б, 4в
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
28 мая		 19:00
28 мая
Марсельская:  22, 24, 28, 30
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 0:00
28 мая		 4:00
28 мая
Марсельская:  26
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 0:00
28 мая		 4:00
28 мая
Орловская:  20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 25, 26, 28, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 0:00
28 мая		 4:00
28 мая
Профсоюзная:  2, 2А, 4, 6, 8, 8А, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 18/2, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 34/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 9:00
28 мая		 19:00
28 мая
Радостная:  32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 9:00
28 мая		 19:00
28 мая
Семёна Палия:  98, 100
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 0:00
28 мая		 4:00
28 мая
Семёна Палия:  84_2, 94, 96
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 0:00
28 мая		 4:00
28 мая
Складская:  2, 2/4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
28 мая		 19:00
28 мая
Тульская:  1, 3, 3а, 13
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 0:00
28 мая		 4:00
28 мая
Туристская:  20, 20А, 21, 23, 25, 26, 26А, 26б, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 44А, 46
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 9:00
28 мая		 19:00
28 мая
Фонтанская дорога, Киевский р-н:  153/1, 153/10, 153/11, 153/12, 153/19, 153/2, 153/3, 153/4, 153/5, 153/6, 153/7, 153/8, 153/9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 10:00
28 мая		 16:00
28 мая
Чернышевского:  1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6/8, 10, 10/4, 12, 14, 16/18, 20/1, 22, 22/1, 22/2, 22/3, 24, 24а, 24Б, 26
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
28 мая		 19:00
28 мая
Щорса:  35, 37, 39, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63Б, 65, 65/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 9:00
28 мая		 19:00
28 мая

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod  — будьте в курсе важнейших событий.

Просмотров: 368

Смотрите также...

scroll to top