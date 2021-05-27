Кому в Одессе 28 мая отключат свет

28 мая в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. 2-й Воронежский переулок: 1

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

28 мая 4:00

28 мая 25-я Линия на жилом массиве: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 24а

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

28 мая 4:00

28 мая 26-я Линия на жилмассиве: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 25, 27

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

28 мая 4:00

28 мая 27-я Линия на ж/м: 1, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

28 мая 4:00

28 мая 28-я Линия на ж/м: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8_2, 9, 10, 12, 13, 13а, 14, 15, 15_1, 18, 20, 22

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

28 мая 4:00

28 мая 29-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 5_2, 6, 7, 7а, 8, 11, 11б, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 51

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

28 мая 4:00

28 мая 30-я Линия на ж/м: 1а, 1, 3, 3А, 5, 7, 8, 8а, 8Б, 10, 12, 14

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

28 мая 4:00

28 мая 31-я Линия на ж/м: 5, 5А, 5б, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 18

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

28 мая 4:00

28 мая 32-я Линия на ж/м: 1, 4а, 9, 10, 10А, 11, 11а, 12, 14, 16_1, 16А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

28 мая 16:00

28 мая 33-я Линия на ж/м: 2, 3

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

28 мая 16:00

28 мая 40 лет Обороны Одессы: 2, 4

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

28 мая 4:00

28 мая 40 лет Обороны Одессы: 8

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

28 мая 4:00

28 мая Академика Заболотного: 28, 29, 31, 32, 33_1, 36, 38, 40, 42, 44, 50, 52, 332

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

28 мая 4:00

28 мая Академика Заболотного: 1, 3, 7, 11, 13А, 15, 19, 21, 23, 25

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

28 мая 16:00

28 мая Академика Заболотного: 27, 35, 37, 39, 39А, 41, 43А

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

28 мая 4:00

28 мая Академика Заболотного: 16, 18

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

28 мая 16:00

28 мая Академика Заболотного: 2, 4, 6, 10, 14, 18А, 20, 24

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

28 мая 16:00

28 мая Воронежская: 16

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

28 мая 16:00

28 мая Воронежская: 6, 7, 8, 8_2, 9, 10, 12, 12а, 14, 20, 20а

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

28 мая 4:00

28 мая Героев Обороны Одессы: 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

28 мая 4:00

28 мая Гранатная: 28, 29, 29А, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 39а, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 50А, 51, 51А, 52, 54

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

28 мая 19:00

28 мая Десантный бульвар: 1, 4, 6, 16, 18

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

28 мая 4:00

28 мая Давида Ойстраха (Затонского): 1, 2, 3, 4, 5, 13

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

28 мая 16:00

28 мая Давида Ойстраха (Затонского): 7А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

28 мая 16:00

28 мая Добровольского проспект: 123, 125, 127, 129

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

28 мая 16:00

28 мая Добровольского проспект: 85, 87, 89, 93

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

28 мая 4:00

28 мая Добровольского проспект: 105, 107, 109, 109А, 111

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

28 мая 16:00

28 мая Дубовая: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 14а, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 29а, 31

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

28 мая 19:00

28 мая Жолио Кюри: 22, 60, 62

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

28 мая 16:00

28 мая Крымская: 62, 63, 64, 66, 70

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

28 мая 4:00

28 мая Крымская: 37, 54, 56, 58, 67, 69, 71, 72, 74, 84

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

28 мая 4:00

28 мая Капитана Кузнецова: 103, 110, 112, 114

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

28 мая 4:00

28 мая Керченская: 188

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

28 мая 4:00

28 мая Курская: 129, 131, 133, 135, 137, 139, 139г, 141, 143, 147, 147а, 151, 155, 155А, 157, 159, 161, 161а

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

28 мая 4:00

28 мая Курская: 167, 167б

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

28 мая 16:00

28 мая Люстдорфская дорога, Малиновский район: 2Б, 4Б, 4в

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

28 мая 19:00

28 мая Марсельская: 22, 24, 28, 30

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

28 мая 4:00

28 мая Марсельская: 26

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

28 мая 4:00

28 мая Орловская: 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 25, 26, 28, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

28 мая 4:00

28 мая Профсоюзная: 2, 2А, 4, 6, 8, 8А, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 18/2, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 34/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

28 мая 19:00

28 мая Радостная: 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

28 мая 19:00

28 мая Семёна Палия: 98, 100

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

28 мая 4:00

28 мая Семёна Палия: 84_2, 94, 96

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

28 мая 4:00

28 мая Складская: 2, 2/4

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

28 мая 19:00

28 мая Тульская: 1, 3, 3а, 13

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

28 мая 4:00

28 мая Туристская: 20, 20А, 21, 23, 25, 26, 26А, 26б, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 44А, 46

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

28 мая 19:00

28 мая Фонтанская дорога, Киевский р-н: 153/1, 153/10, 153/11, 153/12, 153/19, 153/2, 153/3, 153/4, 153/5, 153/6, 153/7, 153/8, 153/9

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 10:00

28 мая 16:00

28 мая Чернышевского: 1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6/8, 10, 10/4, 12, 14, 16/18, 20/1, 22, 22/1, 22/2, 22/3, 24, 24а, 24Б, 26

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

28 мая 19:00

28 мая Щорса: 35, 37, 39, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63Б, 65, 65/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

28 мая 19:00

28 мая

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.