Одесские энергетики 18 ноября вечером дали свет в дома на Люстдорфской дороге

ДТЭК «Одесские электросети» прилагает максимум усилий, чтобы стабилизировать ситуацию с электроснабжением в Одесской области.

По информации компании, в Одессе «электроснабжение домов по адресу Люстдорфская дорога было возобновлено в 19:50».

«Мы понимаем, что экстренные отключения создают трудности, но энергетики всей страны 24/7 делают всё возможное, чтобы урегулировать ситуацию», — говорится в сообщении.

Продолжительность отсутствия электроснабжения была связана с экстренными отключениями и локальными аварийными ситуациями на электросетях, — подчёркивают в компании.

Одесские энергетики отмечают, что из-за вражеских обстрелов в Украине повреждено около 40% энергосистемы и впервые в истории возникли столь масштабные повреждения. Госэнергокомпании НЭК Укрэнерго приходится применять экстренные отключения электроэнергии в Одесской области. Поэтому значительная часть области отключена. Однако энергетики вместе с властями прилагают максимум усилий, чтобы стабилизировать ситуацию со снабжением электроэнергией. Энергетики совместно с местными властями разработали план, который согласован с НЭК Укрэнерго.

ДТЭК «Одесские облсети» просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Как сообщала Одесса News, к одесситам 17 ноября обратился мэр города Геннадий Труханов, призвавший «сохранять спокойствие и с пониманием относиться к тому, что происходит в городе и стране в целом».

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