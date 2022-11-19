Юг: в прошедшие сутки противник вёл боевые действия вдоль берегов Днепра

Прошедшие сутки на юге Украины характерны боевыми действиями, которые противник ведёт вдоль берегов Днепра, обустраивает оборонительные рубежи с углублением в восточном направлении территорий, осуществляет передислокацию подразделений в зону максимального удаления от района поражения нашей артиллерией.

Такую информацию из данных с последней фронтовой сводки Оперативное командование «Юг» обнародовало в Facebook.

В целях уточнения положения украинских подразделений россияне продолжают использование БПЛА в районах Олешек, Львового, Голой Пристани, Берислава. Впрочем, как отмечается в сводке, из-за ухудшения погодных условий количество воздушных шпионов существенно уменьшилось.

Враг наносил удары из РСЗО и танков в направлении Чернобаевки, Антоновки, Приднепровского, Токаревки, Отрадокаменки, речного порта и жилых кварталов Херсона. Из тяжёлой артиллерии в течение дня несколько раз был обстрелян Красный Маяк. В результате атаки дрона в Бериславе ранен местный житель.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ за минувшие сутки выполнили на южном фронте 33 огневые задачи, уничтожив, по предварительным данным, 26 российских захватчиков и два танка у Олешек.

На Кинбурнской косе поражён район сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника. Именно оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане. Демилитаризовано 7 рашистов и 2 единицы автобронетехники, разрушен пункт базирования, — говорится в сообщении.

По информации Генштаба ВСУ в сводке на сегодняшнее утро, «подтверждено огневое поражение района сосредоточения противника в населённом пункте Михайловка Скадовского района. Потери личного состава составили до 40 человек погибшими и 70 ранеными. Их отвезли в больничные учреждения на временно оккупированной территории АР Крым».

В целом, обстановка в операционной зоне на таврийском и южнобугском направлениях стабильно напряжённая, но контролируемая ВСУ.

На главном фото боец Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Фото: ОК «Юг», Генштаб ВСУ, ДШВ ВСУ/Facebook

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