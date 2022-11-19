В бою за Украину погиб житель Одесской области Игорь Проскуровский, светлая память

На фронте российско-украинской войны погиб 24-летний житель Болграда Одесской области, старший лейтенант, командир инженерно-сапёрного взвода подразделения морской пехоты Игорь Проскуровский.

Об этом сообщает Болградская райгосадминистрация в Facebook.

Отмечается, что старший лейтенант Игорь Проскуровский погиб 6 октября в боях на херсонском направлении.

Как рассказали в Болградской райгосадминистрации, Игорь Проскуровский начал свой боевой путь ещё в 2015 году.

Дома у погибшего воина остались жена с маленьким ребёнком.

Почтить погибшего воина пришли родные, друзья, знакомые, представители власти и собратья. Присутствовавшие на коленях провели защитника Украины и пешим ходом сопровождали Героя к городскому кладбищу.

Похоронили 24-летнего старшего лейтенанта Игоря Проскуровского со всеми воинскими почестями 3 ноября в Болграде.

Как сообщала Одесса News, на фронте российско-украинской войны в октябре 2022 года погиб 30-летний житель Белгород-Днестровского района Одесской области Максим Ковтун.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Болградская РГА/Facebook

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