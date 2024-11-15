РФ заявила об атаке 36 дронов ВСУ военного аэродрома в Краснодарском крае

В ночь на 15 ноября территорию РФ и оккупированного Крыма атаковал 51 украинский беспилотник. Большинство дронов якобы сбили силы российской ПВО над Краснодарским краем.

Об этом в Telegram сообщило российское минобороны.

В российском ведомстве отметили, что три БпЛА якобы уничтожены над территорией Крыма, два – над территорией Белгородской области и 10 – над акваторией Азовского моря.

36 дронов атаковали Краснодарский край РФ, указано в сообщении.

Жители нескольких районов в Краснодарском крае жаловались на многочисленные взрывы, сообщил Telegram-канал Astra. Предварительно, беспилотники нацеливались на военный аэродром Крымск, говорится в сообщении.

Губернатор края Вениамин Кондратьев в Telegram подтвердил, что массированной атаке беспилотников подверглись два муниципалитета. По его словам, средства российской ПВО «перехватили несколько десятков БпЛА» в Крымском и Красноармейском районах.

В городе Крымск обломки беспилотников якобы упали на территорию четырёх домовладений, повредив крышу дома и автомобиль, ещё несколько крыш и окон повреждены в станице Полтавской. Как уточнил Telegram-канал Astra, из-за падения обломков дрона незначительные повреждения в станице Полтавской получило хозяйственное сооружение.

Советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко в Telegram отметил, что атака украинских БпЛА на военный аэродром в Крымске продолжалась с 23.15 до 5.00. Он подчеркнул, что поражения на самом аэродроме российскими властями замалчиваются, однако местные паблики сообщали о нескольких попаданиях.

«Ждём официального подтверждения OSINT-исследователей или Генштаба. Около 23.15 в Мариуполе и вокруг города работали системы ПВО врага. Зафиксировано по два пуска возле Центрального района (аэропорт) и в районе села Виноградное (Левобережный район). С утра МО РФ отчиталось о 10 сбитых БПЛА над Азовским морем», – прокомментировал Андрющенко.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram подтвердил, что дроны атаковали военный аэродром Крымск в Краснодарском крае РФ.

Одесса News информировала, что Украина регулярно атакует военные объекты на территории страны-агрессора РФ. Так, корабли в Дагестане РФ 6 ноября попали под атаку дронов-камикадзе Главного управления разведки Минобороны Украины.

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