Украинские дроны, преодолев 1,5 тыс км, ударили по кораблям врага в Каспийском море

Корабли в Дагестане РФ 6 ноября попали под атаку дронов-камикадзе Главного управления разведки Минобороны Украины.

Об этом сообщило «Радіо Свобода» со ссылкой на источник в спецслужбе.

Собеседник издания отметил, что объект поражения расположен почти в 1,5 тыс. км от государственной границы Украины.

«В результате ударов БпЛА поражения получили по меньшей мере два объекта в городе Каспийск, что в республике Дагестан, РФ. В частности, речь идёт о, вероятно, ракетных кораблях «Татарстан» и «Дагестан», также вероятные повреждения получили малые ракетные корабли проекта 2163″, – сказал источник.

По его словам, в результате ударов останавливалась работа аэропорта в Махачкале.

Кроме того, из-за воздушной тревоги временно закрылся аэродром в Каспийске, сообщал его гендиректор Саид Рамазанов. Тогда над городом сбили беспилотник, заявлял глава Дагестана Сергей Меликов.

По данным Telegram-канала Astra, дроны атаковали пункт базирования Каспийской флотилии ВМФ РФ, где базируются части береговых войск, в том числе морская пехота. Флотилия наносила ракетные удары по Украине, а 177-й полк морской пехоты участвовал в боях в Херсонской и Запорожской областях, писал канал.

Telegram-канал Shot, сотрудничающий с пропагандой РФ, утверждал, что Каспийск атаковал сверхлёгкий украинский самолёт-дрон А-22 «Летюча лисиця».

Атаку украинских дронов подтверждают и эксперты Американского института изучения войны (ISW), отмечая повреждение фрегатов класса «Гепард» (проект 11661) и, возможно, нескольких корветов класса «Буян» (проект 21631).

Они напоминают, что порт Каспийск является не только пристанищем для российской Каспийской флотилии, нескольких военных подразделений Вооружённых сил РФ, но и расположен вдоль маршрутов, которые Иран использует для доставки оружия Москве.

«Иран использует Каспийское море и его порты для доставки ракет и другого оружия в РФ в значительной степени именно потому, что этот маршрут считался безопасным от украинских атак. Кроме того, это знаменует новый этап нацеливания на объекты Военно-морских сил РФ», — отмечают аналитики.

Одесса News информировала, что российские оккупанты начали поднятие со дна в феодосийском порту крупного десантного корабля «Новочеркасск», затонувшего в результате украинского ракетного удара в декабре 2023 года.

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