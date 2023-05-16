Грузия готовится к регулярному авиасообщению с Россией

Грузия и Россия готовятся возобновить регулярное авиасообщение.

При этом Агентство гражданской авиации Грузии уверяет, что рейсы между их страной и Россией будут выполнять только те авиакомпании и самолёты, которые не попали под санкции, — пишет издание ГОРДОН.

Министр экономики Грузии Леван Давиташвили сообщил, что уже три российские и одна грузинская авиакомпании подали заявки на полёты в РФ, пишет Sova.

По его словам, власти изучат документы и, вероятно, примут решение 16 мая.

Агентство гражданской авиации Грузии отмечает, что «Грузия твёрдо придерживается позиции, что рейсы между Грузией и Российской Федерацией будут выполняться только теми авиакомпаниями и самолётами, которые не попали под санкции».

«Соответственно, все заявки, поданные в Агентство гражданской авиации, информация и документация, представленные авиакомпаниями, будут подвергаться детальному изучению и проверке различными механизмами в отношении санкций», – говорится в сообщении.

При этом агентство консультируется и изучает примеры стран, которые соблюдают санкции и при этом имеют прямое воздушное сообщение с Российской Федерацией.

Для справки. Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было прервано в 2019 году – решение об этом приняла Москва в одностороннем порядке после начала антироссийских протестов в Тбилиси.

Как сообщала Одесса News, 10 мая 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указы об отмене визового режима для граждан Грузии и разрешении прямого авиасообщения с этой страной с 15 мая. Министерство иностранных дел России также отозвало рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию.

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, комментируя это решение, заявил, что ни одна уважающая себя страна не сотрудничает с Россией. «Браво. Жду с нетерпением новостей о замене лари рублём. Нас больше ничего не удивит», – написал он в Facebook.

В январе, когда председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил о возможности восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, ЕС и США предупредили Грузию о возможных санкциях. Тогда же в МИД Украины назвали это «обменом реверансами» на фоне безнаказанных преступлений России против грузинского народа и оккупации части грузинской территории.

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