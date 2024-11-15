Тепло одесситам, пострадавшим от вражеской атаки, уже подаётся

КП «Теплоснабжение города Одессы» завершило ремонтные работы после вражеской атаки на теплоинфраструктуру.

Как сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально», по состоянию на 8:00 утра началась подача теплоносителя в систему.

«В ближайшие 2-3 часа все жители и заведения, подключенные к этой котельной, будут с теплом. Работаем над закрытием оконных проёмов, повреждённых ночной атакой врага», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что из-за повреждения в результате массированной комбинированной вражеской атаки вечером 14 ноября был повреждён магистральный трубопровод теплоснабжения. Вынужденно прекращена работа одной из котельных Одессы. Повреждённая ветка теплосети отапливала 220 многоквартирных жилых домов (40 тысяч жителей), 7 детских садов, 4 школы. Котельная также обслуживала один из роддомов Одессы. Сейчас там находятся 28 рожениц и 22 младенца.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy