Был светлым и добрым: в бою погиб житель Одесской области Максим Ковтун

На фронте российско-украинской войны погиб 30-летний житель Белгород-Днестровского района Одесской области Максим Ковтун.

Об этом сообщает Белгород-Днестровская райадминистрация в Facebook.

Парень родился в селе Выпасное Мологовской громады, погиб 21 октября во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой области.

«Для кого-то он был другом, для кого-то братом… Кто-то случайно познакомился с ним там, в горнилах войны, а Он — такой светлый и добрый, не давал себя забыть. Печальное известие о потере ещё одного защитника нашей Родины в очередной раз всколыхнуло весь район. К сожалению, Украина потеряла ещё одного патриота и своего защитника. Горько, что сегодня лучшие из лучших отдают жизнь ради мирного неба над головой. Максим КОВТУН… Ему только исполнилось 30 лет… Пусть доброе, светлое воспоминание о погибшем защитнике навсегда останется в памяти родных, друзей, всех, кто знал его, любил и чтил», — говорится в некрологе Белгород-Днестровской райадминистрации.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года жители Балтской городской территориальной громады Одесской области провели в последний путь земляка, воина, защитника Украины Василия Марущака.

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Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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