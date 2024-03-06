В Одессу приехал Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта совершил рабочий визит в Одессу.

Об этом сообщает Официальный сайт Офиса Президента Украины.

Отмечается, что Владимир Зеленский встретился в Одессе с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Вместе они почтили память жителей Одессы, погибших 2 марта в результате попадания вражеского БпЛА «Шахед» в девятиэтажный жилой дом на Добровольского, 134.

«Президент Украины пообщался с жителями повреждённой девятиэтажки и соседних домов. Люди рассказали Владимиру Зеленскому о своих переживаниях во время вражеской атаки и поблагодарили все службы и местные власти, которые спасали людей и сейчас оказывают необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Глава государства выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате российской атаки и пожелал быстрого выздоровления пострадавшим.

«Мы понимаем, что это большая боль, прежде всего для тех, кто потерял близких», — сказал Владимир Зеленский.

По его словам, все соответствующие службы выполняли свои обязанности, помогали, боролись за жизнь наших людей.

Президент отметил важность обеспечения всем необходимым тех, кто потерял жильё.

«О квартирах, потере документов – с этим обязательно помогут. Все получат компенсацию за уничтоженное жильё. Городские и центральные власти проконтролируют этот вопрос», – отметил Глава государства.

Зеленский и Мицотакис посетили Одесский морской порт.

«Зеленский и его штаб нам показывал и объяснял значение порта и то, что делается, чтобы восстановить и усилить путь морской украинский и какой ущерб понёс во время атак. Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, очень близкие от нас. Мы не успели пойти в защищённое место, это очень впечатляющий опыт», — сказал греческий премьер Мицотакис.

Воздушная тревога в Одесской области, по данным Воздушных сил ВСУ, была объявлена в 10.41, после чего в городе раздался взрыв. В 10.45 в ВС ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Россия пыталась нанести ракетный удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского во время его приезда в Одессу 6 марта на встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, пишет греческое издание Prothotema со ссылкой на источники в правительстве Греции.

Утверждается, что удар был нанесён, когда кортеж Зеленского находился «рядом с греческой делегацией». В публикации сказано, что в делегации Греции никто не пострадал. В правительстве прокомментировали состояние только греческих чиновников.

Фото: ОПУ, Prothotema

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