Кому в Одессе 12 июля отключат воду

В понедельник, 12 июля, в связи с необходимостью проведения работ по замене аварийного участка водопровода диаметром 100 мм у некоторых жителей Одессы не будет воды.

Об этом сообщили в филиале «Инфоксводоканала».

Водоснабжение в этот день будет прекращено с 09:00 до 23:00 потребителям следующих улиц города:

Луцкая,

Победы,

Песочная,

Вишнёвая,

Яблочная,

Демьянова,

пос.Шевченко-3.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.