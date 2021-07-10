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Кому в Одессе 12 июля отключат воду

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В понедельник, 12 июля, в связи с необходимостью проведения работ по замене аварийного участка водопровода диаметром 100 мм у некоторых жителей Одессы не будет воды.

Об этом сообщили в филиале «Инфоксводоканала».

Водоснабжение в этот день будет прекращено с 09:00 до 23:00 потребителям следующих улиц города:

  • Луцкая,
  • Победы,
  • Песочная,
  • Вишнёвая,
  • Яблочная,
  • Демьянова,
  • пос.Шевченко-3.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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