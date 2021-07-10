В Одессе появилась ещё одна станция полицейских, надеемся, честных

В Одессе 9 июля появилась ещё одна полицейская станция — на Михайловской, 8, в жилом комплексе «Михайловский городок», где проживает около четырёх тысяч человек.

По сообщению Нацполиции в Одесской области, открыли новую станцию ​заместитель руководителя полиции Одесской области Сергей Махотин и заместитель директора управляющей компании «Наш Дом Уют» Елена Московченко.

«Ещё один жилой комплекс обеспечен полицейской станцией и «своими» правоохранителями. Они будут заботиться о безопасности местных жителей, тесно сотрудничать с ними и руководством управляющей компании, оперативно реагировать на их обращения, предупредят совершение преступлений на этой территории. Поздравляю всех со знаковым событием, и движемся вперёд: наша цель — в партнёрстве с местными властями и населением сделать максимально безопасными все города и городки, посёлки и сёла, чтобы люди могли жить в них спокойно», — отметил Сергей Махотин.

Полицейские услуги гражданам микрорайона будут предоставлять два участковых офицера полиции сектора превенции отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 лейтенант Александр Пьянов и лейтенант Ольга Бантыш, которые всегда на связи. Их номера телефонов: (097) 829 3497 и (068) 892 9732.



Как сообщала Одесса News, одесские прокуроры в июле 2021 года направили в суд обвинительный акт по делу пятерых членов организованной группы, в состав которой входил полицейский, о вымогательстве и лишении ими людей свободы.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области, Одесса News

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