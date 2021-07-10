В Одессе отшумела престижная конференция 8p

В пятницу в концерт-холле «ОК Одесса» прошла одна из самых «крутых» конференций Украины — 8p, на которой различные компании с разных уголков Украины представляли свои продукты для облегчения работы в сфере IT.



Как передаёт корреспондент Одесса News, открытие конференции было действительно крутым.



Открывалась конференция под известнейшие хиты из Star Wars, Пиратов Карибского моря и Игры престолов в исполнении оркестра под управлением одесского музыканта, дирижёра и композитора Андрея Чёрного.



После чего микрофон передали Артёму Бородяку, основателю группы компаний Netpeak.



Артём Бородюк провёл краткий экскурс в историю компании. Рассказал о первом офисе 8p.



А также о крутой конференции 2019 года, где присутствовали и наши журналисты.



Что такое 8Р? Модель 8Р является базовым элементом любой бизнес-стратегии. Она появилась в результате развития маркетинг-микса 4Р. Это уже традиционная концепция ведения бизнеса, включающая 4 фактора успеха компании: продукт (Рroduct), цена (Рrice), место (Place) и продвижение (Рromotion).

Базовая модель с течением времени была усовершенствована и расширилась до 8Р: к базовым 4P’s добавились физические доказательства (Physical evidence), процесс (Processes), люди (People) и партнёры (Partners).

Модераторы конференции, в частности, модератор потока в локации «ОК Одесса» Александр Жиляев, детально рассказывали об этих особенностях конференции, о нюансах бизнес-стратегии.



Он же представил и первого спикера — Влада Флакса, консультанта в области увеличения эффективности ключевых бизнес-процессов и веб-разработки крупных украинских интернет-магазинов.



Еа конференции была представлена большая экспозона, которая размещалась по всей территории концерт-холла.







С интересом участники конференции слушали советы Артёма Шевченко, предпринимателя, Epicentr Marketplace, спикера ТОПовых ивентов по электронной коммерции в Украине и мире.



Нашему корреспонденту удалось побывать ещё на одной локации конференции, расположенной на самом берегу моря в BUDDHA BEACH.



Здесь царила атмосфера релакса.



Тут буквально всё призывало к тому, чтоб пришедший на это локацию конференции 8p максимально расслабился и даже не думал о спикерах и бизнесе (да простят нас организаторы конференции).



Общее впечатление от конференции у участников осталось максимально позитивным. Такого количества приятных и приветливых людей, мало где встретишь. И даже, если ты не особо нуждался в коннекте, то ты всё равно познакомишься.

Фото: Александр Александров/Одесса Bews

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