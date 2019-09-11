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Зеленский встретился с Коломойским: о чём говорили

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10 сентября Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом, экс-председателем Днепропетровской облгосадминистрации Игорем Коломойским.

Об этом сообщает Офис Президента в Facebook.

«В Офисе Президента они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также речь шла об энергетической сфере», — говорится в сообщении.

В Офисе Президента напомнили, что в июне во время форума «Диалог бизнеса и власти» Владимир Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем.

Фото: facebook.com/president.gov.ua

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