Зеленский встретился с Коломойским: о чём говорили

10 сентября Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом, экс-председателем Днепропетровской облгосадминистрации Игорем Коломойским.
Об этом сообщает Офис Президента в Facebook.
«В Офисе Президента они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также речь шла об энергетической сфере», — говорится в сообщении.
В Офисе Президента напомнили, что в июне во время форума «Диалог бизнеса и власти» Владимир Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем.
Фото: facebook.com/president.gov.ua