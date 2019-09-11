С освобождёнными одесскими моряками работают психологи и капелланы

Освобождённые из российского плена военнослужащие ВМС ВСУ продолжают проходить углублённое медицинское обследование в столичном военном госпитале.

Общее состояние здоровья моряков военные медики характеризуют как удовлетворительное, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Все освобождённые из российского плена военнослужащие Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины продолжают проходить углублённое медицинское обследование в столичном военном госпитале. Общее состояние здоровья всех двадцати двух моряков наши военные медики характеризуют как удовлетворительное. По результатам исследований, болезней, которые угрожают жизни и здоровью военнослужащих не выявлено», — говорится в сообщении.

Как отмечается, с военнослужащими проводятся плановые лабораторно-инструментальные исследования, ребята осмотрены медицинскими специалистами и получают необходимое лечение. Кроме того, сообщают в пресс-службе, с ними проводят работу специалисты медицинской службы, психологи и военные капелланы, что значительно улучшает их эмоциональное и морально-психологическое состояние.

Как сообщала Одесса News, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35. В частности, были освобождены 22 военнопленных моряка и 2 сотрудника СБУ, находившиеся на захваченных судах. Сейчас все моряки проходят лечение в Национальном военно-медицинском клиническом центре «Главный военный клинический госпиталь» в Киеве.