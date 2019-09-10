Как себя чувствуют освобождённые из плена моряки

Состояние здоровья военных моряков, освобождённых из российского плена 7 сентября, удовлетворительное, проведено необходимое обследование и назначено поэтапное лечение.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«На данное время военные моряки, которые освобождены после содержания в плену Россией, осмотрены в составе консилиумов врачей, им проведено необходимое обследование, назначено поэтапное лечение. Медицинское обеспечение — осуществляется в полном объёме, питание — сообразно назначенным диетам (диетическим столам), в зависимости от характера их заболевания», — рассказал начальник Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» Анатолий Казмирчук.

Отмечается, что на данное время состояние здоровья украинских моряков удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование. Также военнослужащим оказывают помощь психологи и военный капеллан.

В Минобороны добавили, что «Главный военный клинический госпиталь» переведён на усиленный режим работы, весь личный состав центра оказывает квалифицированную медицинскую помощь освобождённым морякам, дополнительно создан резерв койко-мест.

Как сообщала Одесса News, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осуждённых в России сограждан и 24 моряка, которых Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.