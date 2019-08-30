Москва не сразу строилась: обмен пленными сегодня не состоится

Официальный обмен пленными между Украиной и Россией в пятницу не состоится.

Об этом сообщили Укринформу в пресс-центре СБУ.

«Официально обмен пленными между Украиной и Россией в пятницу не состоится. Конечной даты пока нет», — сказали в пресс-центре СБУ.

В то же время пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская призвала не распространять непроверенную информацию о дате обмена. «Ещё раз призываю не распространять непроверенную информацию о дате обмена. Как я и писала утром, переговорный процесс продолжается, когда будет определено время — обязательно сообщим обществу», — отметила она в посте на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, вновь назначенный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка репостнул сообщение работницы Верховной Рады Анны Исламовой, в котором сообщалось, что обмен заключёнными между Украиной и РФ начался. Кстати, сам Рябошапка репост со своей страницы в Facebook удалил.