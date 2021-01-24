В Гвинейском заливе пираты захватили корабль, есть жертвы

В Гвинейском заливе, в Атлантическом океане, у берегов Экваториальной Африки, пираты захватили грузовое судно, принадлежащее турецкой компании: 15 членов экипажа взяты в заложники, среди них есть раненые, одного моряка пираты убили.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на телеканал CNN Türk.

«Грузовое судно Mozart шло под флагом Либерии, захват произошёл в 100 морских милях (185 км — ред.) от нигерийского берега. Пираты убили механика, гражданина Азербайджана, все остальные заложники — граждане Турции, трёх членов экипажа оставили на борту», — говорится в сообщении.



Среди них капитан судна, который ведёт корабль к габонскому Порт-Джентиле.



Президент Турции провёл с ним телефонные разговоры. Капитан сообщил, что получил ранения, но продолжает вести корабль. Делает он это вслепую по маршруту, который был предоставлен пиратами. Всё навигационное оборудование было ими снято или отключено. По его словам, среди взятых в заложники моряков есть раненые.

Посол Турции в Нигерии сообщил телеканалу, что по поводу инцидента была налажена коммуникация с нигерийскими властями. Ожидается, что пираты в ближайшее время выйдут на связь и назовут условия освобождения заложников.

Кстати. Грузовое судно Mozart, построенное в 2007 году, принадлежит компании Boden Denizcilik AŞ, офис которой находится в Стамбуле.

Как сообщала Одесса News, 17 января в Чёрном море, у берегов турецкой провинции Бартын, затонул сухогруз «Arvin». Судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании Artvin Shipping LTD, зарегистрированной в Одессе. Сухогруз затонул и-за погодных условий, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры. На судне были 12 членов экипажа, 10 из них — граждане Украины. Спасены шестеро — 5 украинцев и 1 россиянин, трое моряков погибли (один из них — капитан, гражданин РФ). До сих пор не найдены трое моряков, граждан Украины.