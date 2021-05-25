На судне у Панамы при таинственных обстоятельствах скончался капитан из Одессы

На борту судна Century у берегов Панамы в результате несчастного случая скончался 38-летний капитан — житель Одессы.

Об этом со ссылкой на морского юриста Николая Гольбина и моряка, пожелавшего остаться анонимным, пишет портал Seafarers Journal.

По данным портала, судно направлялось в Панаму, там должен был смениться капитан. Однако за два дня до прихода в порт, капитан не вышел из своей каюты, коллеги обнаружили его бездыханное тело.

В офисе компании-судовладельца дали команду опечатать каюту с телом и ждать панамских властей. По последним данным, тело капитана продолжает лежать в каюте, оттуда уже пошёл запах, а власти Панамы отказываются его забирать.

Коллеги умершего заявили, что 38-летний капитан мог умереть неестественной смертью. Были ли на теле капитана следы насильственной смерти, не уточняется.

Сейчас на борту судна работают украинские и филиппинские моряки.

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