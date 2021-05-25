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В Одессе пройдёт самая масштабная в Украине конференция по ресторанному бизнесу

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30 мая в Одессе пройдёт самая масштабная в Украине конференция по ресторанному бизнесу — RestoConf 4.0.

Лучшие рестораторы Украины расскажут, как создать прибыльное заведение и сделать гостей счастливыми.
Среди них: Александр Орлов (Bulldozer Group), Андрей Худо (Львов), Арам Мнацаканов (Москва), Максим Храмов (Киев), Евгений Клопотенко, шеф-повап, основатель и бренд-шеф ресторана «100 лет тому вперёд», Александр Али, сооснователь ресторанной компании G-Group из Одессы и другие.

Участников конференции ждут:

  • Нетворкинг и бизнес-знакомства на 1.000+ участников
  • Подарки КАЖДОМУ участнику от 500 гривен и выше
  • Кофе-брейк с десертами и напитками
  • Вкусные дегустации от партнёров
  • Ланч и ужин со спикерами
  • Профессиональный ведущий Павел Кошка
  • Фото/Видеосъёмка
  • Шоу-программа
  • Экспо-зона и полноценная ресторанная выставка
  • Подарки от спонсоров и партнёров на более чем 300.000 грн.

Узнать новинки ресторанной индустрии, вдохновиться примерами и историями успеха лидеров ресторанного рынка Украины, завести полезные знакомства и связи — это и многое другое можно на RestoConf 4.0 в Концерт-холле «Одесса» (Гагаринское плато, 5) с 10:00 до 19:00.

Подробности на сайте конференции.

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