В Дунае нашли тело пропавшей девушки

1 июля в Дунае обнаружено тело 22-летней девушки, которая в субботу, 27 июня, пошла на реку купаться в районе г. Килия, на глазах у друзей нырнула в воду и не вынырнула.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«За пределами г.Килия, на 44 км реки Дунай, 1 июля в 10:40 водолазами ГСЧС тело пропавшей девушки было изъято из воды и передано работникам полиции», — говорится в сообщении.

К поисковым работам от ГСЧС привлекались 7 спасателей и 1 плавсредство.

Одесса News сообщала о пяти смертельных случаях, произошедших на воде в Одесской области в июне 2020 года.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области