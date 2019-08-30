Центр Одессы захватили «рыжие»

29 августа в Одессе прошёл ежегодный фестиваль «Рыжий город», приуроченный Дню города.

Как сообщает официальный сайт города, возле памятника Дюку де Ришелье собрались участники карнавального шествия в одежде оранжевого цвета — сказочные персонажи, оранжевые медузы, бабочки и принцессы. Затем из всех рыжих девушек и парней были выбраны Король и Королева — Наталья и Дмитрий. Они и возглавили Парад рыжих, который прошёл от памятника Дюку до Летнего театра Горсада, где продолжились празднования.

Отмечается, что фестиваль рыжих ведёт своё начало от книги одесского писателя Георгия Голубенко «Рыжий город».

Основанный в Одессе, сегодня фестиваль шагнул по всей Украине и миру. В этот раз видеоприветствия участникам фестиваля прислали из Грузии, Канады, США, Чехии, Венгрии, Ровно, Харькова, Ужгорода, Черновцов, Кропивницкого, Винницы и других городов.

«Мы мечтали о том, чтобы наш фестиваль распространился как можно дальше, объединяя всех рыжих. И мы видим, что так и произошло. Вслед за нами фестивали рыжих уже подхватили и проводят в Ровно, Мукачево, Гродно и Бресте», — отметила глава фестиваля «Рыжий город» Наталья Делиева.

В концертной программе фестиваля приняли участие Георгий Делиев, Анжелика Рудницкая, Владимир Войцеховский, шоу клоунов «Форматикс/4Matix», уличный театр «Джайра», комик-группа Agugu, группа «Александрит» и детские коллективы. Организаторы провели весёлые игры с детьми и взрослыми.

На фестивале подвели итоги Всеукраинского конкурса рыжих, на который были присланы картины, фотографии, видеозаписи танцев, песен и фильмы. Победителями конкурса стали художник Олег Рыжков, фотографы Виктор и Людмила Дживаго, работы которых украсили Летний театр.

Фото: «Одесса»