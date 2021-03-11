Харизматичный Мирзоян выступит в Одессе 13 марта

13 марта в Одесском концерт-холле «Сады Победы» состоится красивый концерт харизматичного и бесконечно музыкального Арсена Мирзояна.

Тысячи поклонников восхищаются талантом автора и исполнителя. «Бувай, малий», «Невчасна», «Паперовий сніг», «Незнайомці», «Межа», «Край землі», Geraldine и другие трогательные и бесконечно лиричные композиции в живом исполнении дарят ощущение праздника.

Мужественный образ артиста-философа уже много лет привлекает ценителей искреннего и талантливого творчества. Дебютный альбом Аhсена Мирзояна вышел в 2011 году. Творческий путь артиста сопровождают высокие награды в мире музыки, аншлаговые концерты, высшие строчки хит-парадов.

Концерт состоится при участии лучших украинских музыкантов.

Цена билетов от 400 до 1650 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 20:00.

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