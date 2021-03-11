Кому в Одессе 12 марта отключат свет

12 марта в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. 11-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги: 6, 8

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. 12-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. 13-я линия 6-й ст. Черноморской дороги: 1а

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. 13-я лния 6-й ст. Люстдорфской дороги: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. 14-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. 17-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги: 35, 37, 39, 41, 41А, 46, 48, 50

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. 2-й переулок Юннатов: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 32

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. 2-й пер. Новгородский: 1а, 1б, 1, 2А, 2-Б, 2В, 3, 3А, 3б, 4, 4/2, 5, 5а, 6, 6/2, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 10/1, 12а, 14, 62, 82

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. 3-й пер. Юннатов: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. Ильфа и Петрова: 6, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 8/1, 10А, 11А, 13, 13А, 15, 17, 19, 41, 43, 43/1, 43/2, 47, 49, 53, 55/1, 57., 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 61, 63, 63/1

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. Авдеева-Черноморского: 8, 8/1, 8/3, 8а, 8б, 8В, 8г, 8е-2, 10, 12, 12а, 14, 25, 25а, 25б, 25в, 27, 27а, 27б, 27в, 27-Г, 29, 29/31, 31/2, 31а, 33/2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

12 мар. 17:00

12 мар. Академика Вильямса: 44, 44., 50, 50/1, 50/3, 52/1, 52/2, 52/3, 62/1, 62/2, 87, 502, 541, 542, 543

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. Академика Глушко: 5б, 5в, 11/1, 11/2, 11б, 11в, 26, 30/1, 30/2, 32

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. Академика Королёва: 22, 26А, 28, 30, 32, 34, 34/1, 43/1, 43А, 45/3, 49, 51, 53, 55, 59, 98, 98/1, 102, 104., 104/1, 104/2, 104/3, 110, 112, 112/1, 112/2, 112/3, 114, 114/1, 116, 118, 118/1, 118/2, 120, 122

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. Архітекторская: 20, 20/1, 22

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. Астрономическая: 6

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

12 мар. 17:00

12 мар. Балковская, Малиновский район: 177, 179, 181, 183

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

12 мар. 19:00

12 мар. Гранитная: 7, 8А

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. Греческая: 31, 36, 38, 40

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

12 мар. 19:00

12 мар. Дальницкая: 17, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 38, 40, 42

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

12 мар. 19:00

12 мар. Дмитрия Донского: 3, 13, 21, 21/6, 21/8, 21А6, 21Б, 23, 23А, 25, 27, 29, 29а, 29Б

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

12 мар. 17:00

12 мар. Долгая: 88А, 93, 93а, 95, 96Д, 97, 97а, 97б, 97в, 98Е/50, 98з/48, 98з48, 99, 99а, 99б, 101, 102, 102а, 102-а, 102б, 103, 104, 105, 105а, 106а, 107, 108, 109, 110, 110а, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 116а, 117а, 117Б, 118, 118 в, 118а, 118б, 118в, 119, 120, 120а, 120б, 120в, 121, 121А, 123, 123/2

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. Картамышевская улица: 12, 14

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

12 мар. 19:00

12 мар. Екатерининская улица: 18, 20, 22

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

12 мар. 19:00

12 мар. Колоническая улица: 9, 11

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

12 мар. 19:00

12 мар. Костанди: 68, 68а, 69, 69/1, 70, 71, 72, 74, 76, 76б, 78, 79, 79/1, 80, 80/2, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 86А, 87, 87а, 87б, 87в, 88, 88А, 89, 90, 91, 91/2, 91-Б, 92, 92а, 93, 94, 95, 95А, 96, 97а, 98, 98-А, 99, 99а, 100, 100/1, 100а, 100Б, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 121А, 123, 125, 127, 129

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. Красный пер.: 1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

12 мар. 19:00

12 мар. Львовская: 29в, 31, 31а, 31б, 33, 35/37, 37, 37/Б, 37а, 37б, 37б1, 37В, 39, 39а, 39б, 41, 64, 64а, 66, 66а, 68, 70, 70а, 72, 74, 74/4, 76, 76а, 78, 78а, 641

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. Люстдорфская дорога, Киевский р-н: 100А, 100Б, 120, 121, 121а, 123, 123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 123/5, 129, 129а, 131а, 133, 133а, 135, 139, 140/1, 141, 145, 147, 147/1, 147а, 149, 149а, 151, 151а, 153, 155а, 157, 157А, 159, 159а, 161, 161а, 163, 163а, 165, 165А, 167, 169, 169а, 171, 171а, 172, 172а, 173, 173а, 174, 174/1, 175, 175б, 175в, 176, 176/1, 177, 178, 178/1, 179а/1

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. Люстдорфская дорога, Малиновский: 100Б

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. Маршала Жукова: 4/1, 6, 6., 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10г, 10д, 14/1, 14/2, 14а, 14Б, 14г, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 37/1, 47, 47/1, 47/2, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 77, 77а

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. Немировича — Данченко: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 12, 14

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

12 мар. 17:00

12 мар. Новгородская: 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 4е, 5, 5а, 5В, 5Г, 6, 6а, 6а/1, 6б, 6в, 6в/3, 6г, 6д, 6е, 7, 7/2, 8, 9, 10, 10/2, 10-а, 11, 12, 12а, 12а/1, 12а/д3, 13, 14, 14/5, 14а, 14а/1, 14а/3, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19/21, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 26а, 26б, 26в, 26г, 26-Г/1, 26-Е, 27, 28, 28/3, 28-А, 29, 29-А, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 36а, 36в, 37, 37-2, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 49а, 51, 51а, 53, 53а, 144

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. Новгородский: 2, 4

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. Обильная: 8

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

12 мар. 17:00

12 мар. Одесская: 4, 5

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. Окружная: 11, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 13Б/2, 13б1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

12 мар. 17:00

12 мар. Александра Невского: 41, 41/2, 43., 45, 47, 47/1, 49, 51/2, 53, 54

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. Пер. Новгородский: 3, 3/2

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. Ромашковая: 1, 1а, 2, 2а, 2б, 4, 4А, 6, 8/10, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 20А, 22, 24, 24а, 24б, 26б, 28/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

12 мар. 17:00

12 мар. Садовая Балка: уч32, 45

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

12 мар. 17:00

12 мар. Сакко: 2а, 6

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

12 мар. 17:00

12 мар. Средняя улица: 45

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

12 мар. 19:00

12 мар. Симоненко Василия: 1

Вид отключения: аварийное. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

12 мар. 18:00

12 мар. Косвенная, Малиновский: 90

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

12 мар. 19:00

12 мар. Собинова: 1, 1-А, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11, 11А, 12, 13, 14, 15а, 16, 18, 20, 153

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

12 мар. 17:00

12 мар. Советский: 3, 12

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. Сумская: 65а

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. Тимирязева: 53А/23, 53, 55, 55а, 55б, 57, 57/2, 57А, 57Б/1, 57Б/3, 58, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/5-А, 59/6, 59а, 60, 60/1, 60-А, 61, 61В, 61Г, 61ж, 62, 62/7, 62/А, 62Б, 62-в, 63, 63а, 63б, 63в, 63Г, 63д, 63Е, 63ж, 63з, 63и, 64, 64/15, 64/16, 64А, 64г, 65, 65/1, 65/2, 65А, 66, 66/2, 66а, 66в, 66уч.21, 67, 67/1, 67/2, 67/5, 67а, 68, 68/70, 68/Б4, 68б, 69, 71, 72, 72б, 73, 73/1, 73/2, 73/3.7375, 73/75, 73а, 74, 74а, 74б, 75, 75а, 75е, 75ж, 76, 77, 77/1, 77а, 77б, 77г, 78, 79, 79/1, 79/81, 79в, 79г, 80а, 80б, 80в, 80г, 80г/1, 80д, 80е, 80ж, 80-ж, 80з, 81, 81а, 82, 82а, 83, 83А, 83б, 83В, 84, 84а, 84в, 84Г, 85, 85а, 86, 86а, 86-В, 86-Г, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 531, 602

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. Толбухина: 20а, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 27, 28, 28а, 28-а, 29/4, 29А, 30, 30а, 30б, 30в, 31, 31/А, 31а, 31б, 32, 32/2, 33, 33а, 33уч5, 34, 34/2, 34а, 35, 35а, 36, 38, 39, 40, 40а, 40-А/1, 40в, 41, 42, 42А, 42б, 42в, 42г, 42д, 43, 44, 44а, 45, 45А, 46, 46а, 46б, 46б2, 46в, 46е, 47, 47а, 48, 48а, 48Б, 49, 49а, 50, 50а, 50-А, 50Б, 50в, 51, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 58, 58/2, 58а, 59, 59а, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71А, 73, 73А, 75, 75а, 77, 79, 79а, 81, 81А, 203, 243, 245, 282, 321, 343, 651

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

12 мар. 17:00

12 мар. Тополевая: 26, 30

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. Тополевая: 26, 30

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 8:00

12 мар. 16:00

12 мар. Тополевая, Киевский: 18/1, 18/2, 20, 22, 26/1, 28, 30/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 8:00

12 мар. 16:00

12 мар. Тополевая. Киевский: 18/1, 18/2, 20, 22, 26/1, 28, 30/1

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. Трудовой: 1, 2, 3, 3а, 5, 6, 7, 8

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. Тульская: 68, 70, 72, 74, 76, 76-А, 77, 78, 79, 80, 80а, 81, 81а, 82, 83, 84, 84а, 85, 87, 87а, 89, 93, 821

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. Чубаевская: 19, 21, 21а, 21б, 23, 25, 25/27, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/5, 27/7, 27/8, 29, 29/11, 29/3, 29/31, 29/3141, 29/35, 29/6, 29/7, 29/8, 30а, 30б, 31, 31А, 32, 32а, 34, 36, 38, 38/1, 40, 42, 42а, 46, 46/48, 48, 48/, 48/2-Б, 48/50, 48/8, 48/9

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

12 мар. 17:00

12 мар. Чубаевская: 27/12, 29/10, 29/15, 29/5, 48/2, 48/5, 48А, 279

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

12 мар. 17:00

12 мар. Шишкина: 48/1, 48/2, 48/3, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 51, 52, 52/1, 52/2

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. Шолохова: 1, 2, 3, 3/2, 4, 4/2, 4/3, 5, 5/2, 5/3, 6, 7, 7/2, 8, 9, 9/2, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 12

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

12 мар. 6:00

12 мар. пер. Дмитрия Донского: 1, 2, 2Б, 4, 4а, 5, 8, 8а, 8А1, 9, 11, 11а, 11а2, 13, 24

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

12 мар. 17:00

12 мар. пер. Прорезной: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 21, 25

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

12 мар. 17:00

12 мар. пер. Щукина: 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 51, 52

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

12 мар. 17:00

12 мар. пер. Загородный: 9

Вид отключения: аварийное. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

12 мар. 18:00

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