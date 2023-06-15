Кто в Одессе останется без воды 16-17 июня

Филиал «Инфоксводоканал» проводит в Одессе масштабную замену изношенных и аварийных сетей.

15 июня компания завершила работу на одном из основных водоводов, который снабжает питьевой водой жителей Аркадии и части Малого Фонтана. Специалисты проложили около 230 метров новой полиэтиленовой трубы, срок службы которой составит не менее 50 лет. Установлена современная запорная арматура и новые пожарные гидранты.

В этой связи Инфоксводаканал обращает внимание, что для проведения работ по подключению нового трубопровода с 09:00 16 июня до 08:00 17 июня будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: Академическая, Французский бульвар, 48-66, 83-85, Гагаринское плато, Курортный пер., Генуэзская, Солнечная, пер.Экономический, Черняховского, Шовкуненко, Тенистая, пляж Аркадия.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod