В Одесском театре оперы и балета продолжается фестиваль «Бархатный сезон»

2-3 сентября в Одесском национальном академическом театре оперы и балета пройдут очередные спектакли в рамках фестиваля искусств «Бархатный сезон в Одесской опере».

2 сентября — «Питер Пен» (балетная студия С.Антиповой). Музыка Джоаккино Россини, Эдварда Грига, Лео Делиба, Андре Мессажера, Иоганна Штрауса. Балет-пантомима для детей на 2 действия. Исполняется под фонограмму. Начало в 12. Стоимость билетов от 70 до 350 гривен.

2 сентября — «Баядерка», Людвиг Минкус, балет в 3- действиях. Начало в 18 часов. Стоимость билетов от 100 до 600 гривен.

3 сентября — «Дюймовочка», Юрий Шевченко, балет в двух действиях. Либретто Николая Бровченко по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. Начало в 12 часов. Стоимость билетов от 70 до 350 гривен.

Билеты можно купить здесь.

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