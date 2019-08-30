Сегодня в Одессе стартует рок-фестиваль «Пикейные жилеты»

30 августа в 18:00 в Летнем театре Городского сада Одессы состоится открытие фестиваля «Пикейные жилеты» памяти Игоря Ганькевича, который проходит в рамках празднования Дня города и продлится до 1 сентября.

Как сообщает официальный сайт города, фестиваль «Пикейные жилеты» стартует с концерта, в котором примут участие солисты и коллективы: Стас Подлипский, «Дюковский Сад», «Буратинов День», МОД, ZEECOOL, WindRunners, Galsi Band, «Нижний Свет» (Одесса), DeFoRa ((Николаев), Galsi Band (Одесса), Liz Gun (Киев), Гурт Фranko* (Запорожье), AIR-B (Днепр), Пасть Крокодила (Киев).

1 сентября в 19:00 в Летнем театре состоится награждение победителей Всеукраинского конкурса и концерт.



Событие является ежегодным почитанием памяти одесского музыканта и поэта Игоря Ганькевича, лидера группы «Бастион».