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Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль: случайно или умышленно?

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Экс-председателя Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль.

Об этом она сообщила в комментарии LIGA.net.

«Меня в понедельник днём на пешеходном переходе в центре Лондона сбила машина, и я теперь в госпитале. Сейчас полиция проводит расследование: это несчастный случай или угрозы начали реализовываться», — отметила Гонтарева.

Она также сообщила, что получила серьёзные травмы. «Травмы серьёзные — переломы костей стопы. Уже сделали во вторник первую операцию, жду вторую», — написала Гонтарева.

Валерия Гонтарева ранее заявляла об угрозах со стороны экс-собственника ПриватБанка Игоря Коломойского.

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