МВФ дал «добро», а Рада назначила нового Главу Нацбанка

16 июля Верховная Рада приняла постановление «О назначении Кирилла Шевченко на должность председателя Национального банка Украины».

Соответствующее решение поддержали 332 народных депутата, сообщает Укринформ.

«Назначить Шевченко Кирилла Евгеньевича на должность председателя Национального банка Украины», — говорится в постановлении.

Кирилл Шевченко до этого назначения с мая 2015 года занимал должность председателя правления «Укргазбанка». В 2012-2014 годах был советником руководителя «Ощадбанка». Ранее Шевченко работал в «Украинском кредитном банке» (сейчас А-Банк), в банке «Финансы и Кредит», возглавлял Государственное ипотечное учреждение. Также в 2009 году несколько месяцев был советником премьера Юлии Тимошенко.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, во время которого Зеленский заверил Георгиеву в твёрдом желании Украины продолжать сотрудничество с МВФ и отметил, что принятый закон о банковской деятельности является прямым свидетельством этого стремления.

Как сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины, во время разговора Зеленский отметил, что провёл встречи с представителями коммерческих и государственных банков и сформировал короткий список кандидатов на должность главы Национального банка, которые ему предложили представители банковского сектора.

«Дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны быть лишены политической окраски, что может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость регулятора», — заявил Президент.

Глава государства отметил, что основными критериями выбора кандидатуры являются профессионализм, честность и безупречная репутация.

«Реформа НБУ и её результаты за последние пять лет являются историей полного успеха для Украины. Независимый центральный банк помогает макроэкономической стабильности, поддерживает доверие инвесторов и защищает финансовую систему», — отметила глава МВФ.

Как сообщала Одесса News, ранее Нацбанк Украины возглавлял Яков Смолий, который 1 июля подал Президенту заявление об увольнении из-за «систематического политического давления».