Нацбанк с 19 марта будет дезинфицировать наличку

Национальный банк Украины с целью снижения рисков распространения коронавируса будет выдавать банкам наличные из собственных хранилищ, а полученные — отправлять на карантин.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Национальный банк Украины разработал ряд мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 во время операций с наличными… Регулятор будет принимать от банков наличные национальной валюты, находящейся в обращении, и выдавать вместо неё банкам наличные со своих хранилищ», — говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что прежде всего будут выдаваться наличные из запасов, сформированных в предыдущий период (до распространения коронавирусной инфекции на территории Украины); позже — наличные, которые прошли карантин.

Запасы наличных Национального банка достаточны для обеспечения потребностей экономики страны. Наличные в хранилищах Национального банка — качественные, пригодны для обращения, обработаны автоматизированно с помощью специальных высокоскоростных машин.

В то же время полученные из обращения наличные Национальный банк будет сначала хранить отдельно в течение не менее 14 дней, что значительно превышает период выживания коронавируса на поверхностях (от нескольких часов до нескольких суток). Только после этого будет осуществляться автоматизированная обработка банкнот с помощью специализированных высокоскоростных машин.

Национальный банк для профилактики распространения коронавируса рекомендует населению и бизнесу максимально перейти на безналичные расчёты, лучше бесконтактные (90% платёжных терминалов в Украине поддерживают такую ​​возможность), уменьшить контакты с наличными (национальной и иностранной), минимизировать получение средств в банкоматах, пользоваться дистанционными каналами банковского обслуживания.

После контакта с банкнотами и монетами следует тщательно вымыть руки и не трогать лицо. Также следует периодически дезинфицировать платёжные карточки, смартфоны, платёжные терминалы, другие мобильные устройства, которые используются для безналичной оплаты.

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