В южненский «Химик» добавили американских баскетболистов

Американские баскетболисты Аверил Угба и Льюис Салливан стали игроками южненского баскетбольного клуба “Химик” — чемпиона Украины.

Американский бигмен Аверил Угба прошлый сезон играл в швейцарском БК “Пулли”. Об этом сообщает пресс-служба БК «Химик».

В прошлого сезоне Аверил Угба в 23 матчах чемпионата проводил на площадке по 34 минуты в среднем, набирал по 17,2 очка, делал 6,8 подбора. 54% двухочковых и 27% дальних попыток игрока достигают цели. Также баскетболист в пяти матчах чемпионата сделал дабл-дабл и установил личный рекорд результативности, набрав 36 очков и сделав 14 подборов в игре против “Лугано Тайгерс”.

Что касается Льюиса Салливана, то он 2014-2019 годы провёл в команде UAB (NCAA). В прошлом сезоне сыграл в 35 матчах, проводил на площадке в среднем 27 мин с результативностью 12,3 очка и 6,8 подбора. Реализация двухочковых — 56,9%, дальних попаданий — 38,5%.

В числе наивысших достижений игрока в прошлом сезоне — 4 дабл-дабл, 22 очка в игре против Университета Флориды, 11 подборов в противостоянии с N. Alabama.