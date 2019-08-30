Семьям погибших в одесском отеле «Токио Стар» выделили по сто тысяч

Семьям погибших во время пожара в одесской гостинице «Токио Стар», произошедшей в ночь на 17 августа, будет оказана материальная помощь в размере по 100 тысяч гривен.

Об этом заявил директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской облгосадминистрации Дмитрий Радулов после заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Областная государственная администрация окажет материальную помощь в объёме 100 тысяч гривен каждой из семей жертв пожара в гостинице «Токио Стар». Кроме того, компенсация в размере 50 тыс. гривен будет предоставлена тем жильцам отеля, которые были госпитализированы в реанимационное отделение и ожоговый центр горбольницы №10», — отметил Радулов.

По его словам, такая помощь может быть оказана ещё до конца текущей недели, согласно заявлениям членов семей погибших и пациентов ожогового центра. Родственники также должны предоставить данные, подтверждающие степень родства с жертвами пожара.

В свою очередь, представитель жертв трагедии — юрист Артём Булгару заявил на пресс-конференции, что совладелец сгоревшего отеля Вадим Чёрный отказался предоставить какие-либо компенсации родственникам жертв пожара и самим жильцам, пострадавшим от огня.

Один из адвокатов бизнесмена Чёрного уточнил в ходе заседания Апелляционного суда Одесской области, который санкционировал арест подсудимого на период следствия, что Чёрный не считает себя виновником пожара на втором этаже гостиницы «Токио Стар». Бизнесмен Черный не является бенефициарным владельцем или директором гостиницы, а помещения второго этажа принадлежат его деловому компаньону Сергею Дурачу, добавил адвокат Денис Пономаренко.

На заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности директор Департамента по вопросам гражданской защиты, оборонной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ОГА Сергей Готко заявил, что по определению уровня чрезвычайной ситуации, произошедшей в результате пожара в гостинице «Токио Стар» по квалификационным признакам подпадает под чрезвычайную ситуацию техногенного характера регионального уровня — код 10213 (ЧС в результате пожара, взрыва в здании или сооружении жилого назначения).

Как сообщала Одесса News, 28 августа коллегия судей Апелляционного суда Одесской области признала убедительными аргументы стороны обвинения, которая настаивает, что совладелец отеля Чёрный обоснованно подозревается в нарушении правил пожарной безопасности, повлёкшее гибель людей. Полностью решение суда будет обнародовано 2 сентября.