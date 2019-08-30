ВМС передали аварийно-спасательное судно от ГСЧС

Для обеспечения эффективных действий Военно-морских сил ВСУ в исключительной экономической зоне и в зоне национальных интересов Украины Мининфраструктуры передало командующему ВМС Игорю Воронченко многофункциональное аварийно-спасательное судно «Александр Охрименко».

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины на своей странице в Facebook.

«Это важное для нас событие произошло благодаря совместным усилиям и кропотливой работе командования ВМС, Администрации морских портов Украины и руководящего состава Мининфраструктуры. Мы сделаем Военно-морские силы сильнее, что позволит в дальнейшем стоять на защите морских рубежей, успешно защищая суверенитет и территориальную целостность нашего государства», — сказал на церемонии передачи адмирал Воронченко.

29 августа состоялось заседание имущественной комиссии по рассмотрению вопросов, касающихся распоряжения имуществом, а именно: передачи многофункционального аварийно-спасательного судна «Александр Охрименко» из сферы управления Министерства инфраструктуры в сферу управления Министерства обороны Украины. По результатам заседания Комиссия приняла положительное решение о передаче судна в состав ВМС ВСУ.

Предпосылками передачи была острая необходимость в судне подобного класса для решения задач морской обороны и обеспечения действий ВМС ВСУ в исключительной экономической зоне и в зоне национальных интересов Украины.

Отмечается, что в соответствии с тактико-специальными характеристиками и возможностями аварийно-спасательное судно «Александр Охрименко» может привлекаться к поисково-спасательному и противоминному обеспечению, проведению водолазных, гидрографических, научно-исследовательских и других специальных работ.