Одесская филармония приглашает на премьеру концерта «Самые мировые баллады о любви»

14 февраля, в самый романтичный день года, Magicbox и Просто Радио приглашают в Одесскую филармонию на премьеру новой концертной программы Romantic Collection — «Самые мировые баллады о любви».



Вас ждёт эстрадно-симфонический оркестр под руководством маэстро Игоря Знатокова, группа Beast и лучший рок-голос страны — Иван Ворон!

В этот вечер в Филармонии прозвучат романтические рок-баллады легендарных Queen, Scorpions, Bon Jovi, Aerosmith, АРИЯ и других гениальных исполнителей, создавших культовые хиты на все времена.

Волнующие «Still Loving You», «Wind of Change», «You and I» Scorpions, драйвовая «I was made for loving you» Kiss, чувственная «I do not want to miss a thing» Aerosmith, культовая «Nothing else matters «Metallica — это лишь маленькая часть любимых во всём мире композиций, которые вы услышите на премьере новой программы от Magicbox Production 14 февраля в Одесской Филармонии.

Конечно, создатели шоу одними балладами не ограничатся, в концертной программе Romantic Collection идеально сочетаются лирические и драйвовые хиты.

У вас не будет ни одного шанса грустить в этот вечер! Знаменитые хиты получат новое симфоническое звучание, не утратив характер оригинальных версий песен.

Создайте неповторимую романтику праздника для ваших любимых!

Начало праздничных концертов в 17:00 и в 20:00.

Концерты пройдут при соблюдении всех карантинных норм.

Билеты от 260 до 650 грн. Их можно купить здесь.