Ломаченко узнает о своём сопернике 13 сентября

Чемпион WBC, WBA и WBO в лёгком весе боксёр родом из Белгород-Днестровского Василий Ломаченко может до конца года провести бой против 20-летнего американского боксёра Дэвина Хэйни.

Об этом сообщает klitschko-brothers.com.

По словам известного британского промоутера Эдди Хирна, представляющего интересы американца, этот бой станет возможным в случае победы Хэйни над Зауром Абдуллаевым в поединке, который состоится уже через неделю.

“Надеюсь, что на следующей неделе Хэйни удастся победить Абдуллаева, после чего он станет обязательным претендентом для Ломаченко. В таком случае мы вызовем его на бой, который хотелось бы провести до конца года. Весь мир хочет увидеть этот бой, поэтому я надеюсь, что Ломаченко и Боб Арум примут наш вызов”, — сказал Хирн.

Поединок Дэвина Хэйни с Зауром Абдуллаевым состоится 13 сентября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Победитель боя станет обязательным претендентом на пояс WBC, которым владеет Василий Ломаченко.

Как сообщала Одесса News, Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) признала Василия Ломаченко лучшим боксёром августа.