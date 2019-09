Ломаченко признан лучшим боксёром августа

View this post on Instagram

The WBA “Boxer of the Month” and “Honorable Mention” distinctions for the month of August were awarded to Vasyl Lomachenko (@lomachenkovasiliy) and Vergil Ortiz Jr., respectively. 🇺🇦🇺🇸 . Vasyl Lomachenko defeated Luke Campbell to retain the WBA Lightweight Super Championship, while Vergil Ortiz Jr. won the WBA Gold Welterweight Championship by beating Antonio Orozco. Congratulations, champs! 🥊⭐️ ———————————— Las distinciones "Boxeador del mes" y "Mención honorífica" de la AMB para el mes de agosto fueron otorgadas a Vasyl Lomachenko y Vergil Ortiz, respectivamente. 🇺🇦🇺🇸 . Vasyl Lomachenko derrotó a Luke Campbell para retener el Súper Campeonato Ligero de la AMB, mientras que Vergil Ortiz Jr. ganó el campeonato Gold del peso welter de la AMB tras vencer a Antonio Orozco. ¡Felicitaciones, campeones! 🥊⭐️ • #WBA | #WBAboxing | #WBAchampion | #Boxing | #Boxeo | #VasylLomachenko | #VergilOrtizJr | #BoxerOfTheMonth | #BoxeadorDelMes | #HonorableMention | #Ukraine | #Ucrania | #USA | #EEUU | #MenciónHonorífica | #Welterweight | #Lightweight | #PesoWelter | #PesoLigero