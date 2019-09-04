Рабиновичу напомнили о необходимости выступать в Раде на украинском

Глава Комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции Дмитрий Лубинец член этого комитета Вадиму Рабиновичу о необходимости выступать на украинском языке.

Диалог произошёл во время заседания комитета 4 сентября, сообщает Укринформ.

«Я очень прошу на заседаниях комитета, при всём моём уважении к вам, Вадим Зиновьевич, и русскоязычным избирателям, которых так же и я представляю, поскольку я мажоритарщик из Донецкой области, не нарушать законы Украины», — сказал Лубинец.

В свою очередь, Рабинович возмутился и заявил, что таким образом его «хотят лишить права выражать своё мнение», поскольку ему проще говорить на русском языке. Он также закончил свою речь фразой: «Тогда встретимся в Конституционном Суде».

Вместе с тем Лубинец заметил, что не запрещал Рабиновичу выражать свою позицию, и обратил внимание, что в законах чётко определён украинский язык как рабочий язык на заседаниях комитетов ВР Украины.

Отмечается, что ранее аналогичное замечание по поводу выступлений Рабиновича на русском языке сделала и народный депутат Ирина Геращенко. Тогда на заседании подготовительной депутатской группы лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что выступления парламентариев на украинском языке предусмотрены законом о регламенте Верховной Рады.