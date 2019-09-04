Одессу посетил замминистра иностранных дел Греции

4 сентября Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с заместителем министра иностранных дел Греции по вопросам греков зарубежья г-ном Антонисом Диаматарисом.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«В ходе диалога стороны обсудили вопросы развития двухсторонних отношений. Антонис Диаматарис отметил, что два месяца назад в Греции прошли парламентские выборы, пригласил Геннадия Труханова в Афины для проведения переговоров о дальнейшем развитии взаимоотношений между Украиной и Грецией на уровне городов».

Отмечается, что заместитель министра иностранных дел Греции много слышал об Одессе и её истории, но в нашем городе находится впервые. Во время официального визита в Одессу Антонис Диаматарис посетил Генеральное консульство Греции в Одессе, музей «Филики Этерия», Греческую церковь, а также Греческий парк.

«Меня впечатлили широкие улицы и старые классические здания, а особенно здания Театра оперы и балета, филармонии, а также музей «Филики Этерия». Отношение одесситов к своей истории свидетельствует о том, что у этого города есть будущее», — подчеркнул Антонис Диаматарис.

Фото: «Одесса»