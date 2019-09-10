Освободившийся из плена одесский моряк сделал предложение своей девушке

Самый молодой из освобождённых из российского плена моряков матрос бронекатера «Бердянск» Андрей Эйдер сделал предложение своей девушке.

19-летний парень на своей странице в Facebook опубликовал фото руки девушки Maria Slaille с кольцом на помолвку на безымянном пальце, сопроводив его кратким комментарием: «Объяснился».

Пользователи соцсетей в комментариях под заметке приветствуют помолвленных и желают им счастья.

Как сообщала Одесса News, 25 ноября 2018 года у берегов аннексированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины (катера “Бердянск”, “Никополь” и буксир “Яны Капу”), направлявшихся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них, в частности и Андрей Эйдер, были ранены.

Андрей Эйдер — самый младший из захваченных украинских моряков: в декабре ему исполнится 20 лет. В 2018 году он окончил Одесский профессиональный лицей морского транспорта.

7 сентября 2019 года Андрей Эйдер и ещё 23 украинских моряка, а также 11 незаконно осуждённых в РФ политзаключённых вернулись на Родину в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «35 на 35».

Сейчас все освобождённые моряки находятся в Главном военном клиническом госпитале в Киеве.

Фото: Facebook