Украину могут исключить из «белого списка» Международной морской организации

Украина не устранила замечания Международной морской организации (IMO) по системе подготовки и дипломирования моряков в стране, поэтому её могут исключить из «белого списка» IMO.

Об этом в ходе пресс-конференции в Укринформе заявили представители Морской палаты Украины (МПУ).



«По информации посла Украины в Соединённом Королевстве Великобритании и Ирландии, который одновременно является представителем Украины в IMO, Министерство инфраструктуры не устранило замечания панели экспертов IMO, обязательных для исполнения, предоставленных для Отчёта о независимой оценке национальной системы подготовки и дипломирования моряков в соответствии с Правилами 1/8 Конвенции ПДНВ (Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты, — ред.)», — отметили в МПУ.

Участники пресс-конференции предупреждают, что такая ситуация создаёт значительные риски принятия комитетом IMO решения по Украине относительно исключения страны из «белого списка», что может произойти уже в мае на очередной сессии IMO.

«Такая ситуация создаёт риск исключения Украины из так называемого «Белого списка» IMO. Это автоматически приведёт к утрате силы квалификационных документов украинских моряков. В таком случае иностранные судовладельцы начнут отказывать украинцам в трудоустройстве на судах под иностранным флагом. В свою очередь, украинские моряки начнут искать возможность оформления документов в других странах, что может привести к массовой волне эмиграции целых семей», — предупредили в МПУ.

В то же время участники пресс-конференции обратили внимание на тот круг вопросов, который требует первоочередного решения для преодоления такого кризиса. Среди них — возвращение профессионалов в руководство Морской организации, Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков и в сферу подготовки морских кадров.

По мнению участников пресс-конференции, необходимо срочное создание специальной правительственной комиссии с привлечением правоохранительных и антикоррупционных органов и проведением расследования коррупционных действий в системе подготовки и дипломирования моряков в последние годы, системного невыполнения уполномоченными должностными лицами требований Конвенции ПДНВ.

Отмечается, что сегодня в «Белый список» IMO входят около 130 стран. Позиция в этом списке подтверждает, что страна выполняет минимальные квалификационные требования по подготовке рядовых моряков, командного состава, инспекторов на торговых судах. Судам под флагом стран из «черного списка» может быть отказано во входе в порт, кроме того, они подвергнутся тщательным проверкам или будут задержаны при попытке войти в порт.

Украина как член IМО и участник Конвенции ПДНВ, должна выполнять определённые правила, касающиеся стандартов качества образования моряков. Государство должно обеспечить, чтобы внутри страны на высоком уровне была создана система подготовки моряков. Государство должно выбрать независимого аудитора этой системы и отчёты по таким аудитам направлять в IМО.