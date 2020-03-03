Удостоверение моряка будут выдавать по принципу «единого окна»

Удостоверение личности моряка будут выдавать теперь по принципу «единого окна» в ГП «Морречсервис», а с 1 июня 2020 года — ещё и в Центрах предоставления административных услуг.

Соответствующее решение принято во вторник на заседании правительства, сообщил в Telegram Премьер-министр Алексей Гончарук.

«Наши моряки больше не будут сталкиваться с вымогательством и коррупцией при выдаче документов. Удостоверение личности моряка будут выдавать по принципу «единого окна » — открыто и прозрачно. Современные центры обслуживания ГП «Морречсервис» уже успешно работают в Одессе, Измаиле, Херсоне и Мариуполе», — написал он.

Премьер-министр добавил, что с 1 июня 2020 года эти документы также будут выдавать и ЦПАУ. А в дальнейших планах правительства — введение электронного сервиса для моряков, сообщил Гончарук.