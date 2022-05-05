Моряк с буксира «Яны Капу» во второй раз попал во вражеский плен

Моряк с буксира «Яны Капу» Евгений Семидоцкий, который в Сватово служил спасателем ГСЧС, в Луганской области во второй раз попал во вражеский плен.

Об этом сообщает в Теlegram пресс-служба Луганской облвоенадминистрации.

«Моряк с «Яны Капу» Евгений Семидоцкий почти год провёл в российском плену в 2018-2019 годах. Теперь он во второй раз попал к оккупантам — уже в родном Сватово Луганской области. В городе парень работал в пожарно-спасательном отряде местного подразделения ГСЧС», – сказано в сообщении.

Отмечается, что российские захватчики забрали Семидоцкого ещё в марте. Больше о состоянии и месте нахождения отважного спасателя пока неизвестно.

В ОВА заверили, что сделают всё возможное, чтобы вернуть пленника домой.

Как сообщала Одесса News, 25 ноября 2018 года возле берегов оккупированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военных корабля — катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу». Были задержаны 24 моряка, которых обвинили в незаконном пересечении границы России.

Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно освободить всех моряков и дать им возможность вернуться в Украину, а также вернуть корабли.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35, во время которого, в частности, были освобождены 24 пленных моряка.

18 ноября 2019 года в акватории Чёрного моря РФ передала Украине захваченные корабли.

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