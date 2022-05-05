Глава Николаевской ОВА: Если россияне захотят что-то сделать, мы начеку

Николаевская область остаётся одним из регионов Украины, где продолжаются активные боевые действия в войне с Россией. Около 30 населённых пунктов остаются оккупированными, рядом – линия фронта со всеми опасностями. Несмотря на это, на большей части территории области люди пытаются вести привычную жизнь – сеют хлеб, помогают армии и даже готовятся к открытию курортного сезона.

О том, чем живёт прифронтовая область, Укринформу рассказал начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Господин Виталий, что для вас лично было самым тяжёлым за эти два с лишним месяца полномасштабной войны, а что давалось относительно легко?

— Легче всего было работать над решением многочисленных проблем, а тяжелее всего – видеть смерти людей.

Как вы сегодня оцениваете безопасностную ситуацию в Николаеве?

— Обстрелов теперь меньше, но они постоянны, поэтому полной безопасности мы гарантировать не можем, поскольку не можем на это повлиять. Мы информируем население, восстанавливаем бомбоубежища для гражданских. Но всё зависит от типа обстрелов и намерений оккупантов, поэтому угроза постоянная.

Есть ли проблемы с обеспечением жителей области товарами первой необходимости, продуктами?

– Что касается еды, медикаментов и питьевой воды, то это всё есть в достаточном количестве. Но, как известно, в Николаеве пока что нет централизованного водоснабжения, поэтому сейчас работаем над его восстановлением. Есть чёткий план, через несколько дней выйдем с мэром в информационное пространство и поделимся своими наработками.

Есть проблема с горючим. Это связано с тем, что орки перебили нефтепроводы, но ситуация контролируема, будем искать резервы.

Каков ущерб, нанесённый инфраструктуре и жилым объектам области постоянными обстрелами?

— Сейчас в области разрушены более 3 тысяч гражданских объектов. Сегодня объективно подсчитать ущерб невозможно, потому что ещё продолжаются бои. Но по приблизительным подсчётам, они уже составляют более 150 миллиардов гривен.

Тем, кто хочет вернуться в Николаев, что вы посоветуете?

– Угрозы есть, не могу сказать, что безопасно. Но каждый выбирает для себя, где жить: с определённой ли угрозой у себя дома, в своих стенах, или безопасно, но на чужбине. Сейчас в Николаеве остаётся около 200 тысяч человек.

Ожидаете ли вы каких-либо провокаций со стороны РФ 9 мая?

— Если россияне захотят что-то сделать, мы начеку.

По последней информации на территории области остаётся под временной оккупацией более 30 населённых пунктов, включая городок Снегирёвка. Какая там ситуация? Есть ли у вас с ними связь?

– Есть связь, но ситуация не однородна, а отличается в каждом населённом пункте. В некоторых она близка к гуманитарной катастрофе, потому что там оккупанты ведут себя очень плохо – мародёрят, пьют, в других — местных не трогают.

А насколько распространено мародёрство в области, учитывая, что многие люди покинули свои дома? В начале войны мародёров ловили и привязывали к столбам… Сейчас этого нет, значит ли это, что их стало меньше?

– Во-первых, те показательные наказания стали определённым уроком и случаев мародёрства стало гораздо меньше, во-вторых, сейчас у нас больше времени и мы наказываем таких людей в соответствии с законом – сажаем в тюрьму.

Как вы оцениваете уровень патриотичности жителей Николаевщины во время войны?

– Практически на все 100 процентов с этим всё хорошо. Наша область является монолитом с политической точки зрения. Несмотря на принадлежность к разным партиям, мы все работаем на область и на Украину.

Периодически мы видим информацию о задержании на территории нашего региона предателей и коллаборантов. Таких много?

— Если таких, скажем, 50 человек на 1,2 миллиона населения области, то это много? Конечно, нет. Отдельные случаи.

Удалось ли вам организовать работу структурных подразделений ОГА на новом месте после того, как вражеская ракета уничтожила помещение, погибли и были ранены люди? Не испугались ли, не разбежались работники?

— Работу мы организовали сразу же после этого трагического события… Ведь главное не помещение, а люди. А все они на местах. В настоящее время работает 70 процентов от штатной численности.

Вы не раз призывали бизнес вернуться и начать работать. Услышали ли вас и какова ситуация с наполнением бюджета на сегодня?

— Я так отвечу: бизнес хочет работать, но ему очень тяжело по ряду причин – нехватка оборотных средств, логистические проблемы и т.д. По итогам четырёх месяцев недовыполнение бюджета области составляет всего примерно 5%. Хотя мы ожидали, что падение будет где-то до 30-40%. Да, мы понимаем, что это долго продолжаться не может. Но на сегодня у нас есть определённый запас, и мы экономим ресурсы, чтобы можно было обеспечивать жизнедеятельность области как можно дольше.

Учитывая блокировку портов, получается ли хоть как-то наладить логистику экспорта по железной дороге?

– К сожалению, не удаётся. Враг сейчас бьёт по железнодорожной инфраструктуре. Поэтому мы не будем восстанавливать железнодорожное сообщение, чтобы не провоцировать.

Что касается аграрного сектора… Удалось ли завершить посев ранних зерновых и изменилась ли структура посевов в связи с тем, что в портах Николаева сейчас много прошлогодних зерновых, которые не удалось экспортировать?

— Многие посеяли. Сейчас каждый фермер принимает решение на своё усмотрение, имеет ли он возможность выполнить тот или иной объём работ. Да, изменилась и структура, скажем, посеяли меньше кукурузы в связи с отсутствием влаги и так далее. Сейчас правительство разрабатывает программу, которая позволит выкупить у фермеров будущий урожай, потому что это тоже очень важно.

Государство предоставило производителям ряд налоговых льгот, в том числе и беспроцентные кредиты. Добавило ли это оптимизма аграриям Николаевщины?

– Да, это существенная помощь для наших сельхозпроизводителей. Многие пользуются кредитными программами, в частности, 5-7-9 и другими.

В скором времени начнётся курортный сезон. Несмотря на то, что неподалёку продолжаются боевые действия, наша область тоже планирует подключиться к этому процессу. Как это возможно вообще и каковы особенности этого сезона?

– В настоящее время мой профильный заместитель Николай Маринов собирает информацию у туроператоров рынка. Те базы отдыха, у которых закрытые территории, где есть бассейны, могут работать. В местах, где есть выход к морю, сейчас прорабатывается вопрос с военными, насколько это возможно и безопасно. Если пляжи и откроются, то скорее всего там будет ограничена концентрация людей, все риски будут учтены. Думаю, что сезон всё же откроем, мы к этому стремимся, ведь в наших николаевских зонах отдыха безопаснее, чем в некоторых городах.

В настоящее время в обществе обсуждается вопрос предоставления статуса участников боевых действий медикам, железнодорожникам, коммунальщикам, работа которых сейчас также связана с риском. Каково ваше видение этого?

— Это вопрос не ко мне, а к Министерству ветеранов, да, мы предоставили своё видение на этот счёт. Но озвучивать его не могу, поскольку это решение не моего уровня.

Уже есть наработки относительно национализации российского бизнеса на территории Украины. В Николаеве, как известно, есть такие предприятия, в частности, глинозёмный завод, принадлежащий российскому олигарху Олегу Дерипаске. Известно ли, как будет проходить этот процесс?

— Это решение будет приниматься центральной властью для всех регионов, сейчас проблема подробно изучается и анализируется. По моему личному мнению, у агрессора надо забрать всё. Но как будет на практике, пока что сказать не могу.

В одном из своих видеообращений в соцсетях вы сказали, что в России назревает путч. Это ваша инсайдерская информация?

– Нет, это публичная информация, которую я анализирую. Недовольство в России растёт, и все это видят. Сейчас российские власти хотят запятнать кровью крымчан и жителей Л/ДНР. Их отправляют сотнями на передовую, но они не хотят идти воевать. Сейчас у них очень много убитых и раненых… Их риторика меняется, у многих глаза открываются…

В начале войны вы неоднократно призывали российских военных сдаваться, чтобы сохранить жизнь. За эти месяцы ваша точка зрения не изменилась?

– Нет, не изменилась. Пусть сдаются вместе с техникой. Но сейчас они боятся, потому что совершили очень много страшных преступлений в Буче и других городах, поэтому они думают, что им будут мстить наши бойцы.

Раньше все с нетерпением ждали видеоролик, образно говоря, «утреннего, обеденного и вечернего Кима» на вашем телеграмм-канале, а сейчас ситуация изменилась… Почему вы так редко начали выходить в эфир?

– В начале войны это было нужно людям. Сейчас много официальных источников информации, в том числе и от военных, рассказывающих о событиях на фронтах, поэтому потребности дополнительно информировать население нет — всё есть в свободном доступе. Когда имею какую-то конкретную информацию, которой нужно поделиться, или под настроение — то выхожу в эфир. Но на этом пока что всё.

Когда вы в последний раз отдыхали?

– Выходной был 1 мая. Я носился на мотоцикле, жарил шашлык, хорошо провёл день.

Алла Мирошниченко, Николаев