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Россия готовится к морской войне с Украиной

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РФ перекрыла уже фактически Чёрное и Азовское моря и готовится к морской войне с Украиной.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

«К сожалению, к настоящему моменту мы можем сказать о том, что РФ перекрыла уже фактически Чёрное и Азовское моря и готовится к морской войне с Украиной, называя это «контртеррористической операцией». Мы готовы к этим моментам, мы будем воевать и на море, и, как говорил Черчилль, мы будем биться и на пляжах», — сказал он.

Как сообщала Одесса News, по данным МВД Украины на утро 27 февраля, украинские военные отстояли Киев, Чернигов, Мариуполь и Харьков.

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