Украинские военные отстояли Киев, Чернигов, Мариуполь и Харьков.

Об этом сообщил в видеообращении советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

«Враг пытался прорваться в украинские города, но город Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков находятся полностью под украинским контролем», — сказал он.

В то же время россияне попали ракетами в нефтебазу в Василькове, где произошёл большой пожар, добавил советник.

Как сообщала Одесса News, в городе Раздельная Одесской области пограничники совместно с полицейскими и терробороновцами обнаружили диверсионную группу, один диверсант задержан, среди украинских защитников есть раненые.

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