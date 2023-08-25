В бою за Украину погиб житель Одесской области Ярослав Вахновский, светлая память

11 ноября 2022 года в селе Давыдов Брод Херсонской области погиб житель Лиманской громады Ярослав Вахновский.

Простились с защитником лишь в июле 2023 года, — сообщил глава Лиманской ОТГ Василий Резниченко.

За месяц до гибели бойцу исполнилось 28 лет.

«Наш земляк всегда гордился тем, что мог защищать нашу страну! Верой и правдой служил украинскому народу. Ждал рождения сынишки, которого уже никогда не возьмёт на руки… Человек слова, хороший семьянин, добрый, справедливый и всегда положительный и улыбающийся – Ярослав останется таким навсегда в памяти всех родных и близких», – говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в Подольской громаде Одесской области в последний путь провели своего земляка — Дмитрия Боровского, погибшего 24 июня 2023 года в Донецкой области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Лиманская ОТГ/Facebook

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