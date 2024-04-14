Стивен Кинг: Радикальные республиканцы в Палате представителей США убивают Украину

Представители Республиканской партии США, блокирующие продление помощи Украине, действуют в пользу страны-агрессора России и её президента Владимира Путина, который, вероятно, не верит своему счастью, заявил американский писатель Стивен Кинг.

Об этом он написал 13 апреля в социальной сети X.

«Радикальные республиканцы в Палате представителей, по сути, убивают Украину. Как сказал один консервативный комментатор-республиканец: «Путин, должно быть, щипает себя», – написал писатель.

Его слова о республиканцах напоминают о заблокированном в Палате представителей США законопроекте о помощи Украине в то время, когда украинской армии не хватает ресурсов для удержания позиций.

Стивен Кинг после полномасштабного вторжения РФ в Украину многократно высказывался в поддержку украинцев, осуждая действия российских оккупантов. Так, 28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России в Украину, американский писатель заявил о своей поддержке Украины, разместив в соцсети фото в футболке с надписью «Я вместе c Украиной».

5 марта 2022 года он сообщил, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами в знак протеста против нападения РФ на Украину.

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